بعد فوز بايرن ميونخ.. ترتيب الدوري الألماني

تمكن فريق بايرن ميونخ من الفوز، اليوم السبت، أمام نظيره كولن، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

وافتتح فريق بايرن ميونخ الأهداف عن طريق لاعبه رافييل جوريرو في الدقيقة 65، ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقية 90+3 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الفوز أرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 63 نقطة، في مركز الوصافة، بينما يتواجد كولن في المرتبة الـ17 من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 22.

بينما يتواجد في صدارة الجدول باير ليفركوزن الذي أصبح على بُعد مباراة واحدة من التتويج بالبوندسليجا.

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وكان بايرن ميونخ تعادل مع أرسنال الإنجليزي، بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب “الإمارات”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ

1- باير ليفركوزن 76 نقطة

2- بايرن ميونخ 63

3- شتوتجارت 60

4- لايبزيج 56

5- بروسيا دورتموند 56

6- آينتراخت فرانكفورت 42

7- أوجسبورج 39

8- فرايبورج 36

9- هوفنهايم 33

10- هايدينهايم 34

11- روسيا مونشجلادباخ 31

12- فيردر بريمن 31

13- يونيون برلين 29

14- فولفسبورج 28

15- بوخوم 27

16- ماينز 26

17- كولن 22

18- دارمشتات 14