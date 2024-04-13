بعد فوز مانشستر سيتي.. ترتيب الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من اكتساح نظيره لوتون تاون، اليوم السبت، بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب “الاتحاد” معقل السيتزن.

وافتتح مانشستر سيتي التهديف سريعًا عن طريق هاشيوكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 2.

ثم أضاف كوفاسيتش الهدف الثاني، في الدقيقة 64، وعن طريق ركلة جزاء سجل النرويجي هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81 أضاف باركلي الهدف الأول لـ لتون تاون، بينما سجل جيرمي دوكو الهدف الرابع للسيتي، وأحرز جفارديول الخامس للسيتيزين.

وبهذا الفوز يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد73 ، منتظرًا مباراة آرسنال أمام أستون فيلا وليفربول ضد كريستال بالاس.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

1- مانشستر سيتي- 73 نقطة

2- آرسنال- 71

3- ليفربول – 70

4- أستون فيلا- 60

5- توتنهام -60

6- نيوكاسل- 50

7- مانشستر يونايتد – 49

8- وست هام- 48

9- تشيلسي- 44

10- برايتون- 44

11- وولفرهامبتون- 43

12- بورنموث- 41

13- فولهام -39

14- برينتفورد- 32

15- كريستال بالاس- 30

16- إيفرتون- 27

17- نوتينجهام فورست- 26

18- لوتون تاون- 25

19- بيرنلي- 20

20- شيفيلد يونايتد- 16