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محمد صبحى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - خاض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الممتاز.

ويؤدي الحارس تدريبات المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، فى ظل إصابته بمزق في العضلة الضامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على محمد صبحي على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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