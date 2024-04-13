مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع بورنموث بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي.

تقدم بورنموث في النتيجة عن طريق دومينك سولانكي في الدقيقة 11، ثم تعادل برونو فرنانديز لليونايتد في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ولم يستمر تعادل اليونايتد طويلا حتى سجل بورنموث الهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق جوستن كلويفرت، ومرة أخرى تعادل مانشستر يونايتد عن طريق برونو فرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت، كامبوالا، ماجواير، بيساكا

الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

الهجوم: جارناتشو، هويلوند، راشفورد.