«أهلى 2007» يتوج ببطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - تُوج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 بلقب بطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

افتتح أحمد الشيخ التسجيل للأهلي في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية مميزة من حمزة الدجوي، وأضاف ياسين عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة صاروخية بعدما وصلته تمريرة من زيدان ناجح، وفي الدقيقة الأخيرة سجل البديل بلال عطية الهدف الثالث بعد مهارة رائعة ومراوغة مدافعين من المقاولون، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0، وتتويجه ببطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 71 نقطة، وحسم الدوري بفارق نقطة واحدة عن إنبي الذي حصد 70 نقطة، وجمع الأهلي نقاطه من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 5 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 56 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.