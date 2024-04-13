شكرا لقرائتكم خبر إيقاف رونالدو يقلق النصر قبل مواجهة الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، رسالة خاصة إلى جماهير فريقه قبل استقبال نادي الفيحاء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ونشر رونالدو صورة خاصة أثناء مشاركته في تدريبات النصر، تحضيرا لمواجهة الفيحاء، معلقا عليها بالقول «العودة إلى العمل»، على الرغم من عدم وضوح فرصة في اللعب باللقاء، حيث يبدو مهددا بالإيقاف بعد طرده أمام الهلال.

وسبق لرونالدو تلقي بطاقة حمراء مباشرة أمام الهلال، بعد اعتدائه بالضرب على المدافع علي البليهي، على هامش الخسارة في كأس السوبر السعودي 1-2.

وسبق لحكم المواجهة محمد الهويش إرفاق توضيحات في تقريره الخاص، مؤكدا أن كريستيانو رونالدو قام بارتكاب فعل مشين، بعد استخدامه الكوع للاعتداء بكل قسوة على منافسه من الهلال السعودي.

ويستعد النصر للاستئناف في حادثة إيقاف رونالدو، مؤكدا أن الأخير لم يقدم على ضرب البليهي، في الوقت الذي تعمد فيه الأخير استفزاز النجم البرتغالي وإهانته.

وفي حال ثبتت الادعاءات، فإن عقوبة الإيقاف مباراتين ستلاحق رونالدو إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، ما يعني غيابه بصورة رسمية عن مواجهة الفيحاء.

وأظهر رونالدو احترافية عالية في تدريبات النصر السعودي، حيث قدم أفضل ما لديه رغم الشكوك الكبيرة التي تحوم حول فرص مشاركته أمام الفيحاء.

ويعد رونالدو من أفضل اللاعبين هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 36 هدفا مع صناعة 12 هدفا آخر، خلال 37 مواجهة عبر مختلف المسابقات، فيما يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفا في 25 مباراة.

يشار إلى أن النصر يعاني بشدة، رغم تألق رونالدو هذا الموسم، حيث خسر السوبر السعودي، ما يجعله قريبًا من توديع المنافسات من دون ألقاب، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة خلف الهلال المتصدر.

رونالدو مع النصر :