الامارات | الدرمكي: تراكم الديون سبب انسحاب الرمس من دوري الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، سالم سلطان الدرمكي، أن قرار انسحاب النادي من منافسات دوري الدرجة الأولى، أول من أمس، للمرة الثانية منذ الانسحاب الأول عام 2014، سببه تراكم الديون الحالية البالغة 3.5 ملايين درهم، بعد أن كانت قبل ثلاثة أشهر أقل بمليون درهم، إضافة إلى عدم شمول النادي بالدعم المالي الشهري الذي تتمتع به أندية الهواة الأخرى وقدره 200 ألف درهم شهرياً، لأسباب غير معلنة، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «انسحب النادي من منافسات الدرجة الأولى لعدم تمكّنه من سداد الديون المستحقة عليه للاعبين والموظفين والمدربين، إضافة إلى ديون أخرى للجهات الخدمية، منها فواتير الماء والكهرباء، بسبب عدم شمول النادي بقيمة الدعم المالي الكافي لذلك». وأوضح أن «قرار الانسحاب كان معداً قبل ثلاثة أشهر عندما أبلغنا اتحاد الكرة بذلك، وتم التريّث بعد تطمينات سابقة تلقاها النادي من الاتحاد لحل المشكلة، ولكنها لم ترَ النور، ولم يتم إيجاد أي حلول تُبقي النادي في البطولة». وأضاف: «تلقينا أول من أمس، رسالة رسمية من اتحاد الكرة تفيد بأنه تم تحويل المشكلة إلى لجنة الانضباط للنظر فيها، ما يعني أن النادي معرّض لعقوبات مالية، في وقت كنا ننتظر فيه حلولاً تساعد النادي على تخطي مشكلته».

وتابع: «الرمس نادٍ له تاريخ عريق في الكرة الإماراتية، ولم نكن نتمنى أن نصل إلى هذه الحالة، لولا أن الظروف الصعبة أجبرتنا على ذلك، ونتمنى أن يتم إيجاد الحلول المناسبة لذلك».

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام لـ«الإمارات اليوم»: «إن اتحاد الكرة سيوضح الأمور في بيان رسمي يُصدره في وقت لاحق».

وكانت سبعة أندية انسحبت تباعاً في الموسمين 2014 و2015، وهي الرمس ومصفوت والجزيرة الحمراء والعربي والتعاون، ومسافي ورأس الخيمة، لأسباب مالية، قبل أن تعود أربعة منها للمشاركة في موسم 2014 بعد أن قرر اتحاد الكرة منح الأندية دعماً مالياً يبلغ 200 ألف درهم شهرياً، واستفادت منه أندية العربي ومصفوت ومسافي والتعاون، بينما لم يشمل ناديي الرمس والجزيرة الحمراء، لكونهما عادا في الموسم 2021، بينما مايزال رأس الخيمة لا يشارك في البطولة بالفريق الأول.

يذكر أن الرمس يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 10 نقاط فقط.