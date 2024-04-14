شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يتحدث عن مواجهة الإسماعيلى وفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، أن مواجهة فيوتشر مهمة جدا في مشوار الفريق هذا الموسم لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة أخرى في جدول الدوري.

وأضاف مدرب الإسماعيلي، في تصريحات للمركز الإعلامي: ”نسعى لاستغلال الانتصار الأخير أمام سموحة من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق انتصار جديد بالمسابقة”.

وتابع: ”تقارب النقاط بين جميع الفرق بجدول ترتيب الدوري يمنحنا دفعة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية غدا”.

واختتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلا: ”الفريق لديه إصرار على إسعاد الجماهير وتحقيق نقاط المباراة كاملة”.