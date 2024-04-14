شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو لسيدات يد الأهلى استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبات الفريق، استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائي السوبر الأفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الإثنين المقبل، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية قبل المباراة المرتقبة.

وتضم بعثة سيدات اليد بالأهلي كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني - كنزي حاتم - آلاء صابر.