شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ياسر إبراهيم من تدعيم الأهلى أمام الزمالك بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، بعض الوقت قبل أن يكون جاهزا لتدعيم صفوف فريقه بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به وتسببت في غيابه عن الفريق الأحمر في الفترة الماضية.



وتعرّض ياسر إبراهيم للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومنذ ذلك الوقت يخضع لبرنامج تأهيلي للتخلص من تلك الإصابة.



وتأكد غياب ياسر إبراهيم عن قمة الدوري أمام الزمالك، على أن يخضع لفحص طبي بعد القمة، لتحد موقفه من نزول التدريبات الجماعية ومن ثم اللحاق بمباراة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو اللحاق بمباراة الإياب حال صعوبة لحاقه بمباراة الذهاب.