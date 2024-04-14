الامارات | درع السوبر الإماراتي - القطري لـ «فرسان دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز شباب الأهلي بلقب النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي - القطري بفوزه على الدحيل 2-1، أمس، على استاد راشد في دبي.

وحوّل «فرسان دبي» تأخره بهدف في الشوط الأول عن طريق البرازيلي كوتينيو، إلى انتصار بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني، بإحراز الصربي لوكا هدف التعادل، والنجم إيغور جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات الشوط الأول، وأهدر عدداً كبيراً من الفرص المحققة، إذ كاد إيغور جيسوس أن يفتتح التسجيل مبكراً، عندما لعب يحيى الغساني ركلة ركنية، قابلها جيسوس برأسه، ولكن الكرة مرت بجوار القائم (7).

ونشط مؤنس دبور، وقاد أكثر من هجمة خطرة، وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس مرمى الدحيل شهاب الليثي (29).

وفي الدقيقة 36، أحرز نجم ليفربول وبرشلونة السابق كوتينيو الهدف الأول لفريق الدحيل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بينما أنقذ رينان فيكتور مرمى شباب الأهلي من هدف ثانٍ من كرة لعبها كريم بوضياف (38)، وكاد دبور أن يحرز هدف التعادل من تسديدة قوية، أنقذها شهاب الليثي (44).

في الشوط الثاني، بدأ الدحيل بقوة، وكاد أن يضيف الهدف الثاني في مناسبتين، لكن حارس مرمى شباب الأهلي، عادل الهاشمي، تألق عندما تصدى لكرة خطرة من تحسين محمد (46)، ثم أنقذ مرماه من تسديدة قوية من المعز علي (47).

وفي الدقيقة 55، عاد «فرسان دبي» إلى أجواء اللقاء، بعدما لعب بدر ناصر كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، قابلها لوكا ميليوفيتش برأسه في المرمى، محرزاً هدف التعادل لصاحب الأرض.

وواصل شباب الأهلي أفضليته في وسط الملعب، لكن من دون خطورة على المرمى، قبل أن ينشط الفريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولعب يحيى الغساني ركلة حرة مباشرة، ارتقى لها إيغور جيسوس وغمزها برأسه بالطريقة نفسها التي جاء بها الهدف الأول، مضيفاً الهدف الثاني، ليحقق «فرسان دبي» الفوز في الوقت القاتل، وينال لقب درع السوبر الإماراتي القطري.