الامارات | مواجهة «درجة أولى» بين العروبة والتعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 17:50 من مساء اليوم منافسات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى بإقامة أربع مباريات، أبرزها مقابلة العروبة «المتصدر» مع مضيفه التعاون لما يتمتع به الفريقان من مستويات فنية عالية، إذ يطمح العروبة (64 نقطة) إلى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل الرسمي لدوري المحترفين، بينما يرغب التعاون (36 نقطة) في تحسين مركزه، لاسيما أنه يحتل الترتيب التاسع.

وفي التوقيت نفسه، يستضيف دبا الفجيرة نظيره الجزيرة الحمراء أملاً في مواصلة المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة للأضواء في مباراة يحتاج فيها «النواخذة» إلى العلامة الكاملة، خصوصاً أنه يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يمتلك الجزيرة الحمراء 33 نقطة في المركز العاشر.

ويستقبل الفجيرة ضيفه العربي في مباراة لتحسين المراكز، إذ يبلغ رصيده 39 نقطة في المركز السادس، أما العربي فيمتلك 38 نقطة في المركز السابع.

ويستضيف الذيد على ملعبه فريق الظفرة في مواجهة لتحسين المراكز أيضاً، إذ يمتلك 30 نقطة في المركز الـ11، والظفرة 40 نقطة في المركز الخامس.

وتستكمل الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات، فيلتقي مصفوت مع دبا الحصن، وسيتي مع «غلف إف سي»، ويونايتد مع «غلف يونايتد».