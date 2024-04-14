الامارات | من برشلونة.. نادال يعود إلى الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعود أسطورة كرة المضرب الإسبانية، رافايل نادال، الذي تُعكّر الإصابات نهاية مسيرته الزاخرة، إلى الملاعب الأسبوع المقبل، عندما يواجه الإيطالي الشاب فلافيو كوبولي في الدور الأول من دورة برشلونة الإسبانية (500)، بحسب القرعة التي سُحبت أمس.

وخاض ابن الـ37 وحامل لقب 22 بطولة كبرى، مباراة واحدة استعراضية، منذ شعوره بأوجاع في وركه خلال خسارته ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية مطلع السنة، ما أنزله إلى المركز 646 عالمياً.