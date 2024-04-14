الامارات | «سلة» النصر تطلب التعويض أمام شباب الأهلي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع فريق النصر شعار التعويض عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي الساعة 19:15 من مساء اليوم، في ثانية مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة، في مواجهة يطلبها «العميد» رداً على خسارته بصعوبة في افتتاح السلسلة المقامة بنظام (بست أوف 5)، وجاءت بفارق نقطة واحدة (98-99).

في المقابل، يأمل فريق شباب الأهلي «حامل اللقب» الاطمئنان على تقدمه، باستثمار عامل الأرض والجمهور في انتزاع انتصاره الثاني، والاقتراب خطوة من الاحتفاظ بلقبه، قبل التوجه خارج الديار إلى صالة منافسه النصر لخوض المواجهتين الثالثة والرابعة المقررتين في 18 و22 أبريل الجاري، خصوصاً أن نظام البطولة يمنح اللقب للفريق الفائز بثلاث من أصل خمس مواجهات بينهما.

وتتقارب حظوظ الفريقين، بعدما شهدت المواجهة الأولى تألقاً للدولي الشاب حسن عبدالله في صفوف النصر بتسجيله 21 نقطة، وقابلها 20 نقطة سجلها قيس عمر لشباب الأهلي.

وانعكس امتلاك الفريقين لنخبة المحترفين الأجانب على الفاعلية الهجومية في مباراتهما الأولى، وبرز الأميركي كافال لويس الذي سجل 41 نقطة لـ«فرسان دبي»، مقابل تشارك الأميركي مارفيل هاريس، والجزائري محمد حراث، في صدارة أفضل مسجلي «العميد» بـ19 نقطة لكل منهما.