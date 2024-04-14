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الامارات | شقيق بنزيمة يهاجم مدرب اتحاد جدة

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جدة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر جريسي شقيق الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، عن استيائه من موقف مدرب «العميد»، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال 1-4، في أبوظبي. وشهدت المباراة لعب بنزيمة على الطرف الأيسر في أغلب الوقت، وهو ما استاء منه شقيقه، واصفاً ذلك بـ«الجريمة». وبعد المباراة أظهر شقيق بنزيمة غضبه عبر ستوري على حسابه في «إنستغرام»، وكتب: «بنزيمة يلعب على الجهة اليسرى؟ هذه جريمة، ما قمت به ليس له أي معنى، عليك أن تحترم كرة القدم».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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