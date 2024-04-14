الامارات | رمَسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل

بدأ أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، التواصل مع عدد من اللاعبين المواطنين المتوقفين عن اللعب منذ فترة، من أجل التعاقد معهم للموسم المقبل، لخوض منافسات بطولة دوري تحت 23 سنة الجديد، الذي تنوي الرابطة تنظيمه اعتباراً من الموسم المقبل.

. «خسرنا مباريات كثيرة.. يجب التعلم من الدروس جيداً لنعود مثل الموسم الماضي، وعلينا التحسن خلال الفترة المقبلة».