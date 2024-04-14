الامارات | نواف مبارك: مشكلة الشارقة في اللاعب رقم 6

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الوطني ولاعب الشارقة الدولي السابق، نواف مبارك، أن «الملك» يعاني مشكلات فنية أدت إلى خسارته، أول من أمس، أمام العربي القطري بهدف نظيف في النسخة الأولى لكأس السوبر الإماراتي - القطري على استاد الثمامة في الدوحة، وهي رابع بطولة يفقد لقبها الفريق، ليخرج صفر اليدين في الموسم الحالي، بعدما ودّع سابقاً دوري أبطال آسيا، وكأس رابطة المحترفين، وكأس رئيس الدولة، إضافة إلى تراجع ترتيبه في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 29 نقطة، متأخراً بفارق 19 نقطة عن الوصل «المتصدر».

وقال نواف مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «الإصابات في صفوف اللاعبين، وغياب العناصر البديلة التي يمكنها تعويض غياب الأساسيين، تعتبر سبباً رئيساً في تدهور نتائج الفريق، وعدم ظهوره بالصورة التي اعتاد عليها الجميع خلال السنوات الماضية، عقب فوزه بلقب الدوري في موسم 2019».

وأضاف: «الشارقة عانى أمام العربي القطري بشكل واضح في مركز المحور أمام المدافعين، أو ما يطلق عليه اللاعب رقم 6، إذ كان يجيد هذه الوظيفة اللاعب محمد عبدالباسط، إضافة إلى أن الشارقة يعاني كذلك في العمق الهجومي، فضلاً عن غياب الفاعلية من قبل المهاجم المالي موسى ماريغا».

وشدد نواف مبارك على أن «المدرب كوزمين، ورغم خبرته، إلا أنه تنقصه الأدوات التي تؤدي الأدوار المطلوبة منها».

وبدا خلال مباراة الشارقة أمام العربي القطري، وكذلك خلال المباريات الأخيرة التي خاضها، أن الفريق في الدوري بحاجة إلى الكثير من الأمور الفنية لتصحيح مساره من جديد وإعادته إلى الواجهة، من بينها معالجة الثغرات الدفاعية التي ظلت تتكرر في كل مباراة، خصوصاً أن هدف العربي الوحيد الذي سجله اللاعب التونسي يوسف المساكني جاء من كرة بينية وسط مدافعي الشارقة، إضافة إلى أن الفريق يعاني مشكلة في خط الوسط الذي يفتقد الانسجام المطلوب، بجانب حاجته إلى تقوية وتعزيز الجانب الهجومي، الذي بدا هو الآخر ضعيفاً، وأخفق في ترجيح كفة الفريق في مباريات عدة خلال الفترة الأخيرة.