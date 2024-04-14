معلق مباراة الاهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

يقدم لكم موقع “كورة 365″، معلق مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد غريمه الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، الاستعداد للمواجهة المرتقبة بينهما، في قمة الدوري الممتاز، خلال الساعات القادمة.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب الزمالك، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

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وستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، بينما يتواجد الزمالك في المرتبة الثانية عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

معلق مباراة الاهلي ضد الزمالك في القمة

وكشفت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، عن معلق مباراة قمة البطولة المحلية.

وأسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق على أحداث مباراة الزمالك ضد الاهلي للمعلقين، مؤمن حسن (القناة الصوتية الأولى)، وأيمن الكاشف (القناة الصوتية الثانية).