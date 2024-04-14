أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس قبل مباراة اليوم

يستعد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح لملاقاة نظيره كريستال بالاس عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد نظيره كريستال بالاس، على ملعب «آنفيلد»، في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، ابلجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح ضد كريستال بالاس

ويمتلك الفرعون المصري رقمًا مميزًا خلال مواجهاته رفقة الريدز ضد كريستال بالاس، والتي ستقام اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويعد كريستال بالاس من أكثر الفرق التي استطاع قائد منتخب مصر هز شباكه في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه لـ ليفربول في عام 2017.

وخاض محمد صلاح مع الريدز ضد كريستال بالاس 11 مباراة، خلال 7 مواسم سابقة، حقق ليفربول خلالها الفوز في 9 لقاءات، وتعادل في مواجهتين، وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.