شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه ناميبيا فى أمم أفريقيا لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة الصالات فى الخامس مساء اليوم، الأحد، منتخب ناميبيا فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

واستهل المنتخب مواجهاته بلقاء ليبيا الجمعة الماضى، ثم يواجه ناميبيا اليوم، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء موريتانيا يوم 16 أبريل فى الثامنة مساء.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين وضمت فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبد الرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.