نجم الاهلي يثير قلق كولر قبل القمة أمام الزمالك 

أثار نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، قلق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قبل الصدام المرتقب أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

وكشف الإعلامي إيهاب الكومي، في تصريحات تلفزيونية، عن موقف مروان عطية، نجم وسط الاهلي، من مواجهة الزمالك في القمة.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب الزمالك، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

اقرأ أيضًا.. شقيق العامري فاروق يصدم هناء حمزة بعد واقعة مرتجي

وستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، إن مروان عطية سيغيب عن قائمة الفريق أمام الزمالك في القمة، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وكان مروان عطية، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد زد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.