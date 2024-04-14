الامارات | ميسي يسجل هدفا رائعا في الدوري الأمريكي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل اسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه ولمساته الفنية الرائعة عندما أحرز هدفاً رائعا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليقود فريقه إلى الفوز، رفقة النجم لويس سواريز، على حساب سبورتنج كانساس سيتي بنتيجة 3-2 في الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة التي حل فيها إنتر ميامي ضيفًا على ملعب "أروهيد" وحضر المباراة 72 ألف متفرج، ليسجل رابع أكبر عدد تشهده مباريات الدوري الأمريكي في تاريخه وذلك من أجل مشاهدة الأسطورة ميسي.

وفي المباراة افتتح كانساس النتيجة في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب، إريك تومي، قبل أن يدرك دييجو جوميز التعادل بعد تمريرة من ميسي في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني، استطاع ميسي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 لصالح إنتر ميامي لتصبح النتيجة 2-1، ولكن تومي عاد وسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وبالدقيقة 71، نجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الثالث ليفوز إنتر ميامي بالنقاط الثلاث في المباراة.

وصعد إنتر ميامي إلى صدارة جدول المنطقة الشرقية من الدوري الأمريكي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل كانساس سيتي المركز الثامن برصيد 10 نقاط في جدول المنطقة الغربية.