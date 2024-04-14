مصطفى محمد يقود نانت أمام لوهافر في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لفريق نانت تشكيله الرسمي لمباراة لوهافر بالمواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني وفريق نانت في التشكيل الأساسي لفريقه أمام لوهافر في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر في الدوري الفرنسي



ونجح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، في إنهاء صيامه التهديفي مع فريقه نانت، بعدما هز شباك نيس، الجولة الماضية، في الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد، الهدف الثاني لصالح نانت في الدقيقة 77 من عمر لقاء نيس، من ضربة جزاء.

وتقدم ماتياس أبلين لصالح نانت في الدقيقة 19، وتعادل تيريم موفي من ضربة جزاء لصالح نيس في الدقيقة 72، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف الفوز لفريقه لتنتهي المباراة 2-1.

آخر هدف لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي



ولم يكن اللاعب المصري، هز الشباك مع نانت منذ مواجهة تولوز يوم 11 فبراير الماضي بالجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وغابت أهداف مصطفى محمد في 5 مواجهات متتالية في الدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد، رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، متساويا مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو.

ووصل اللاعب المصري إلى هدفه رقم 19 بقميص نانت منذ انضمامه قادما من جالطة سراي التركي.

كشف حساب مصطفى محمد مع نانت في الدوري الفرنسي

استطاع مصطفى محمد المساهمة في 9 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث سجل الأناكوندا 8 أهداف خلال الموسم الجارى مع نانت الفرنسي، خلال 23 مباراة بالدوري الفرنسي، وصنع هدفًا واحدًا بمعدل لعب 1,515 دقيقة، حيث يحرز هدفًا واحدًا كل 217 دقيقة.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق لوهافر المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة جمعها من 28 مباراة حيث حقق 6 انتصارات وتعادل 10 مرات وخسر 12 مباراة.

فيما يتواجد فريق نانت فى المركز الـ 15 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز 8 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 16 لقاء.

جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز



حيث يقترب فريق باريس سان جيرمان من حسم بطولة الدوري الفرنسي الممتاز باعتلاء صدارة جدول ترتيب البطولة بفارق 10 نقاط كالآتي:

1- باريس سان جيرمان برصيد 63 نقطة

2- بريست برصيد 53 نقطة

3- موناكو برصيد 52 نقطة

4- ليل برصيد 49 نقطة

5- نيس برصيد 44 نقطة

6- لينس برصيد 43 نقطة

7- ريمس برصيد 40 نقطة

8- مارسيليا برصيد 39 نقطة

9- رينس برصيد 39 نقطة

10- ليون برصيد 38 نقطة

11- تولوز برصيد 33 نقطة

12- ستراسبورج برصيد 33 نقطة

13- مونبيلييه برصيد 32 نقطة

14- لي هارفي برصيد 28 نقطة

15- نانت برصيد 28 نقطة

16- لورين برصيد 26 نقطة

17- ميتز برصيد 23 نقطة

18- كليرمونت برصيد 21 نقطة

ترتيب هدافي بطولة الدوري الفرنسي الممتاز



1- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) برصيد 24 هدفًا

2- جوناثان دافيد (ليل) برصيد 16 هدفًا

3- أليكسندر لاكازيت (ليون) برصيد 14 هدفًا

4- بيير إيمريك أوباميانج (مارسيليا) برصيد 12 هدفًا

5- دالينجا (تولوز) برصيد 11 هدفًا

6- وسام بن يادر (موناكو) برصيد 11 هدفًا

7- تيريم موفي (نيس) برصيد 10 أهداف

8- سافانير (مونبيليه) 8 أهداف

9-جونزاليس راموس (باريس سان جيرمان) 9 أهداف

10-مصطفى محمد (نانت) برصيد 8 أهداف

مباريات الجولة في الدوري الفرنسي



1- ميتز ضد لينس

2- ستراسبورج ضد ريمس

3- رينس ضد تولوز

4- لي هارفي ضد نانت

5- كليرمون ضد مونبيليه

6- ليون ضد بريست

7- كليرمونت ضد مونبيليه

حيث قررت رابطة أندية الدوري الفرنسي الممتاز تأجيل كلًا من

8- لورينت ضد باريس سان جيرمان

9- مارسيليا ضد نيس

10- موناكو ضد ليل

بسبب البطولات الأوروبية سواء بطولة دوري أبطال أوروبا أو بطولة الدوري الأوروبي أو بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.