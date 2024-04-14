محمد صلاح يقود ليفربول أمام كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - جاء الدولي محمد صلاح على رأس التشكيل الذي أعلنه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لمواجهة كريستال بالاس في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي على أرضية ملعب "أنفيلد".



تشكيل ليفربول الرسمي أمام كريستال بالاس في الدوري الانجليزي

حارس المرمى:اليسون

خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر،جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.



ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، متساويًا مع أرسنال في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 73 نقطة، علمًا أنه لعب مباراة أكثر منهما، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز 15 برصيد 30 نقطة.

محمد صلاح ثالث هدافي الدوري الإنجليزي



يواصل المهاجم المصري محمد صلاح منافسة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.

ويبحث هالاند عن التتويج بالحذاء الذهبي، بعد التوهج مع العملاق الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 20 هدفًا، ليحتل صدارة ترتيب هدافي البريميرليج للموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدفًا.

- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 18 هدفًا.

- محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفًا.

- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 17 هدفًا.

- كول بالمر (تشيلسي) – 16 هدفًا.

- دومينيك سولانكي (بورنموث) – 15 هدفًا.

- سون هيونج مين (توتنهام) – 15 هدفًا.

- جارود بوين (وست هام) – 15 هدفًا.

- بوكايو ساكا (آرسنال) – 14 هدفًا.

- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 14 هدفًا.

هل يرحل صلاح عن ليفربول ؟

حيث يسعي مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي قرار الدولي المصري محمد صلاح، بخصوص مستقبله في الفترة المقبلة، بعد انتشار تكهنات برحيله، وذلك من أجل سرعة التعاقد مع بديله.

وارتبط محمد صلاح، في الفترة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام من جانب أندية الدوري السعودي.

وينتهي عقد قائد منتخب مصر، مع ليفربول في نهاية موسم 2025، حيث يرغب الريدز في الاحتفاظ بخدماته لفترة أطول.

وبحسب شبكة “givemesport”، فإن النادي الإنجليزي يتطلع إلى أن يتخذ محمد صلاح قرارًا سريعًا بشأن مستقبله مع الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن مصادر من ليفربول كشفت عن رغبة الإدارة في معرفة قرار الفرعون المصري، بخصوص استمراره في الصيف أو الرحيل.

وأوضحت أن إدارة الريدز ترغب في تحديد بديل محمد صلاح، والتعاقد مع في الميركاتو الصيفي المقبل، في حال قرر الرحيل.

وسبق وأن حصل ليفربول على عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ولكنه رفض العرض.

كلوب يكشف عن أفضل لاعب في ليفربول

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن اللاعب الأفضل في الريدز خلال الموسم الحالي.

وأكد كلوب أن كورتيس جونز عاد من الإصابة ويقدم مستويات كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث يشارك اللاعب في التدريبات منذ عودته ويقدم أداء جيد.

وأوضح المدرب الألماني أن جونز شارك أمام أتالانتا الإيطالي لمدة شوط كامل وكان مميزًا للغاية.

وأضاف: "جونز بالنسبة لي هو اللاعب الأكثر جاهزية بدنية في معظم فترات الموسم، عندما يشارك ويلعب يؤدي بطريقة مجنونة لمدة 90 دقيقة، يضغط على لاعبي الخصم في كل مكان".

وأختتم كلوب تصريحاته: "جونز شارك أمام أتالانتا، لقد تفاجأت بأدائه بعد فترة إصابته عقب مرور 20 دقيقة فقط، فما بالك عندما يشارك لمدة 90 دقيقة".