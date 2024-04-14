الامارات | بديل محمد صلاح في ليفربول يظهر اليوم مع كريستال بالاس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول سيراقب اليوم الأحد بديل محمد صلاح المحتمل في المباراة التي ستجمع ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي ستقام في ملعب إنفليد، بعد خسارة ليفربول القاسية في الدوري الأوروبي.

وذكرت شبكة "Liverpool World" أن الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز، سيراقب اليوم أمام فريق ناديه، وكان اسم أوليس قد ارتبط بنادي ليفربول خلال الفترة الماضية بعدما خرجت بعض الأنباء عن إمكانية رحيل، محمد صلاح إلى الدوري السعودي وتحديدا إلى الاتحاد.

ويذكر أن أوليس مرتبط بعقد مع كريستال بالاس حتى 30 يونيو 2027، بعدما انتقل إلى صفوفه بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني فقط من ريدينج عام 2021، كما أن قيمة اللاعب الفرنسي الذي يجيد اللعب كجناح أيمن تبلغ الأن 50 مليون يورو، بعدما شارك في 83 مباراة مع النسور وسجل 12 هدفًا وصنع 22 آخرين.