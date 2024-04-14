شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم سيراميكا بمحمد الشامى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لخوض مباراة الفريق المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره سيراميكا والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، عمرو موسى، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، سمير فكري ، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاتة، كريم العراقي، محمد دبش، محمد طارق، حسن علي، إسلام عطية، حسين فيصل، أمادو با، والناشئ أحمد فؤاد.