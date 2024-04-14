الامارات | بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو للمرة الأولى في روما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت ولأول مرة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التابعة لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في العاصمة الإيطالية روما التي انطلقت أول من أمس وتختتم اليوم في صالة سنترو أولمبيكو، وسط إقبال كبير من اللاعبين الأوروبيين والعالميين على المنافسة في هذه الجولة المهمة التي وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ألف لاعب ولاعبة من 60 دولة، للمراحل السنية الناشئين والمحترفين والأساتذة.

وشهدت نزالات البطولة منذ اليوم الأول تواجداً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم للمنافسة على جوائز الجولة، والتي تعتبر ذو أهمية كبيرة بالنسبة لهم كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 2000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

‎وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «نجحت بطولة أبوظبي جراند سلام على مدار السنوات الـ10 الأخيرة في أن تقدم نفسها كأكبر وجهة للاعبي الجوجيتسو من حول العالم، وإن الإقبال الكبير الذي تشهده كل جولة من جولات البطولة دليل قوي على أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين، وقمنا بتدشين جولة روما، لاعتبارات عديدة كونها تحظى بموقع استراتيجي في أوروبا وتعتبر وجهة رياضية سياحية عالية المستوى ومميزة في هذا التوقيت من العام، ويمكننا القول بأننا سنشهد المزيد، من النجاحات في الجولات المقبلة أهمها جولة أبوظبي التي نختتم بها الموسم في مايو القادم».