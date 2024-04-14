أسطورة اليونايتد يتوقع بطل الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم أصبحت على صفيح ساخن، بعد المستويات التي قدمها الثلاثي ليفربول ومانشستر سيتي واَرسنال في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وتوقع ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، بطل مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، بعد المستويات التي شاهدها من الثلاثي خلال الجولات الماضية.

وقال فرديناند في تصريحات لشبكة "TNT" البريطانية: " أظن أن بطل الدوري الإنجليزي سيكون مانشستر سيتي لهذا الموسم بعد المستويات التي يستمر في تقديمها".

وأكمل: "السيتي على ما أعتقد أنه سيتعادل فقط مع توتنهام حسب ما أتوقع، ولا أعتقد أنه سيخسر أي نقطة في المباريات المتبقية".

وكان مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره لوتون تاون بنتيجة 5/0، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي.