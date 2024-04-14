الامارات | ليفربول ينهار.. حلم محمد صلاح وكلوب يتبخر بخسارة جديدة في الأنفليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلّصت حظوظ ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سقوطه أمام ضيفه كريستال بالاس 0-1 ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين، في ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي المتصدر ووصيفه أرسنال.

وتلقّى "ريدز" خسارته الثانية توالياً في جميع المسابقات بعد سقوطه الكبير على أرضه أيضاً أمام أتالانتا الإيطالي 0-3 الخميس ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي أعلن سابقاً رحيله عن النادي في نهاية الموسم، خسارتين توالياً منذ سقوطه أمام ريال مدريد الإسباني 0-1 ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مارس 2023 ثمّ أمام مانشستر سيتي 1-4 ضمن الدوري في الأوّل من أبريل، كما أنها الخسارة الأولى على "أنفيلد" في الدوري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 (1-2 أمام ليدز يونايتد).

وتجمّد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف موقتاً عن أرسنال الثاني الذي يستضيف أستون فيلا لاحقاً، ونقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب المتصدر الفائز على لوتون تاون 5-1.

وفي المقابل، حقق بالاس فوزه الأوّل بعد خمس مبارياتٍ متتالية خسر في ثلاث منها، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، وبادر ليفربول بالمحاولة الأولى عبر الأوروغوياني داروين نونييس بتسديدة جميلة من على مشارف المنطقة لكنه الحارس دين هندرسون تصدّى لها (8).

وفاجأ بالاس مضيفه بهدف السبق عبر إيبيريشي إيزي غير المراقب الذي تلقّى تمريرة من تايريك ميتشل (14)، وهو الهدف الذي ظل حتى النهاية ليحصد الفريق الضيف 3 نقاط ثمينة ويضيع حلم ليفربول في الحصول على لقب الدوري مرة أخرة تحت قيادة كلوب.

وفي مباراة ثانية، سقط وست هام أمام فولهام بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي أندرياس بيريرا (9 و72)، وأهدر وست هام فرصة كبيرة للتقدّم مركزين، فتجمّد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن نيوكاسل السادس، أما فولهام فاستعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل رافعاً رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر.