حسم موقف نجم الاهلي من المشاركة أمام الهلال

تم تحدد موقف النجم الإيفواري فرانك كيسي، لاعب النادي الاهلي، من المشاركة أمام الهلال، بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه اهلي جدة نظيره الهلال في كلاسيكو، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 28، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الأحد، بأن الجهاز الطبي بالنادي الاهلي منح الضوء الأخضر للنجم الإيفواري فرانك كيسيه، من أجل المشاركة في الكلاسيكو أمام الهلال.

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وأوضحت الصحيفة السعودية، أن كيسيه، أجرى اختبارات طبية خلال الأيام الماضية مع الجهاز الطبي للتأكد من تعافيه بعد إصابته بتمزق عضلي، غاب على إثره عن مواجهة الوحدة الماضية، التي انتهت بالتعادل 11.

وأشارت “الرياضية”، إلى أن مدرب الاهلي، الألماني ماتياس يايسله، سيعتمد على كيسيه بصفة أساسية أمام الزعيم في قمة الجولة 28.

يذكر أن اللاعب الإيفواري شارك مع الأهلي في دوري روشن هذا الموسم 2023-2024، في 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3.