شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع سيراميكا 1-1 فى دورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لفريق المصري البورسعيدى التونسى معتز زدام في الدقيقة 56 من عمر المباراة،عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا ، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

ترتيب الفريقين في الدورى

بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلهم، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.

تشكيل المصرى أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - عمرو موسى - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - معتز زدام - غيلاس جناوي.

الهجوم: ميدو جابر - محمد الشامي - سمير فكري.

تشكيل سيراميكا أمام المصرى

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون إيبوكا.