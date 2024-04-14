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أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الإسماعيلى فى دورى nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي  فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة فى دورى NILE.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه ، محمد ربيعة ، عبد الرحمن رشدان ، علي ياسر ، احمد كباكا ، كيجالي درامي ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الإسماعيلي فى الساعة السابعة مساءً على ملعب الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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