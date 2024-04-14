شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الإسماعيلى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة فى دورى NILE.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم
وسط: غنام محمد، عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، علي زعزع
هجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه ، محمد ربيعة ، عبد الرحمن رشدان ، علي ياسر ، احمد كباكا ، كيجالي درامي ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك
ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الإسماعيلي فى الساعة السابعة مساءً على ملعب الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري.
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