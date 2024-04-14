شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فراج يقود هجوم الإسماعيلى أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر بعد قليل فى إطار مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
التشكيل ضم كلا من:
حارس مرمى .. أحمد عادل
الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد عمار ،محمد نصر ،حمدي النقاز.
الوسط .. هشام محمد ،محمد حسن ،عماد حمدي
أمامهم .. عبد الرحمن مجدي ، عمر الساعي
الهجوم .. نادر فرج
على مقاعد البدلاء .. محمد فوزي ،عبد الكريم مصطفى ،محمد مخلوف ،عصام صبحي ،حاتم سكر ،محمد زيدان ،محمد عبد السميع ،إيريك تراوري.
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