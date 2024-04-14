شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فراج يقود هجوم الإسماعيلى أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر بعد قليل فى إطار مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

التشكيل ضم كلا من:

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد عمار ،محمد نصر ،حمدي النقاز.

الوسط .. هشام محمد ،محمد حسن ،عماد حمدي

أمامهم .. عبد الرحمن مجدي ، عمر الساعي

الهجوم .. نادر فرج

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزي ،عبد الكريم مصطفى ،محمد مخلوف ،عصام صبحي ،حاتم سكر ،محمد زيدان ،محمد عبد السميع ،إيريك تراوري.