شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتقدم على ناميبيا 3-2 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لكرة الصالات، الشوط الأول أمام ناميبيا متقدما بثلاثة أهداف مقاب هدفين، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات المقامة حاليا في المغرب.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمود شوبير، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، خالد مارادونا، عبد الرحمن عيد".

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرًا بنتيجة 4 أهداف دون رد على منتخب ليبيا فى الجولة الأولى بالبطولة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جهاد عرفة إلى تحقيق الفوز اليوم، وتصدر المجموعة من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي بالبطولة.

ويعتبر المنتخب المصري مصر البطل القياسي لكأس أمم إفريقيا للصالات بـ 3 تتويجات أعوام 1996 و2000 و2004، دون أي غياب يُذكر عن المباراة النهائية في الـ 6 نسخ التي نظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن.

يذكر أن البطولة تقام بحضور 8 منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي ويضمن أصحاب المراكز الثلاث الأولى التواجد في نهائيات كأس العالم المقرر في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر القادم.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى أكد أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو استعادة قوتة فى اللعبة بفضل دعم مجلس ادارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة جمال علام، وأن اللاعبين يدركون المسؤلية الملقاه على عاتقهم.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح لحراسة المرمى واللاعبين هم مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد عبدالحميد كوكى، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك، عادل محفوظ المدير الإدارى ومحمد إسماعيل ادارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وأحمد حسن مسؤل المهمات.