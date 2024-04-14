كلوب : ليفربول لا يستحق حصد لقب الدوري الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن استيائه الشديد من أداء لاعبي فريقه مساء الاحد امام كريستال بالاس بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الميرسيسايد بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب انفيلد رود ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز .

وكان فريق ليفربول قد تعرض لصدمة أخرى خلال أربعة أيام فبعد هزيمته بثلاثة أهداف امام اتالانتا الإيطالي وتراجع فرصه في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوربي عاد مجددا ليخسر امام كريستال بالاس بهدف ويكون على بعد نقطتين من المتصدر الحالي مانشيستر سيتي الذي استفاد ايضا من خسارة الارسنال امام استون فيلا بهدفين .

المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب وصف أداء لاعبيه بالسيىء للغاية وقال عقب المباراة في تصريحات لشبكة سكاي سبورت : هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لنا على ملعبنا ونحن لم نعتاد على مثل هذا الامر علينا أن نتعامل على الفور على مثل هذا الموقف السيء للغاية . علينا أن نتدارك مثل هذه الهزائم سريعا ونفعل لكن في نفس الوقت لا يمكنني أن أقول انها بداية جديدة لنا في هذا الموسم . الهزيمة محزنة ونأسف لمشجعينا .

وأضاف يورجن كلوب : تلقينا هدف لا يمكن تقبله . الاعب الذي سجل الهدف كان خاليا تماما داخل منطقتنا . في الشوط الثاني تحسن ادائنا كثيرا بعد نزول ترينت الكسندر ارنولد وكانت لنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل ولو كانت انتهت المباراة بأربعة أهداف لهدف لمصلحتنا ما كان ليكون شيئا مستغربا لكن ما حدث اننا لم نسجل وانتهت المباراة لمصلحتهم . لا نستحق الفوز بالدوري الأنجليزي بمثل هذا الأسلوب و هذا الأداء . علينا أن نتعامل سريعا فليس هناك وقت للوقوف امام مثل هذه النتائج في هذا التوقيت . مازلنا في المنافسة في البطولتين وسنعود سريعا .