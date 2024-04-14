إيقاف مباراة روما أمام أودينيزي بعد سقوط مرعب لـ إيفان نديكا.. فيديو

قرر حكم مباراة فريق روما ضد نظيره أودينيزي ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي، إيقاف أحداث اللقاء بعد سقوط مفاجئ لـ إيفان نديكا.

وشهدت الدقيقة 71 من مباراة روما ضد أودينيزي، سقوط مفاجئ لمدافع فريق الذئاب إيفان نديكا، ليتم تدخل الجهاز الطبي ونقله إلى المستشفى.

وتعرض إيفان نديكا، لذبحة صدرية بحسب شبكة “أبو ظبي” الرياضية، حيث سيخضع لفحوصات طبية عاجلة.

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واستقر الحكم لوكا بايريتو، على إيقاف المباراة بعدما تحدث مع دي روسي مدرب روما، و مدرب أودينيزي، حول إمكانية إلغاء اللقاء، على أن يتم استكمالها في يوم لاحق.

وبحسب شبكة “فوتبول إيطاليا”، فإن المدافع الفرنسي إيفان نديكا، بدا في حالة وعي، واشتكى للطاقم الطبي من ألم حاد في صدره.

وتشير نتيجة اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، حيث افتتح أودينيزي التهديف ثم تعادل روما.