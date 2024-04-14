بعد خسارة اللقب.. بايرن ميونخ يبدأ التفاوض مع زيدان

كشفت تقارير صحيفة، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ الألماني بدأ المفاوضات مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان،لتوليه قياده الفريق.

وتوج فريق باير ليفركوزن اليوم السبت، بالدوري الألماني، بعد الفوز بخماسية مقابل لاشىء على بريمن.

وكسر ليفركوزن هيمنة بايرن ميونخ التي أمتدت 11 عامًا.

وخسر ميونخ هذا الموسم كأس السوبر الألماني ثم كأس ألمانيا، لكنه ما يزال داخل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد تأهله إلى ربع النهائي، كما تعادل في هذا الدور ذهابًا ضد أرسنال (2-2).

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ووفقًا لـ صحيفة ماركا الإسبانية، فإن بايرن ميونخ وضع أسم زيدان على رأس قائمة المرشحين لقيادة العملاق البافاري لخلافة توخيل.

وتابعت الصحيفة أن المسؤولين داخل بايرن ميونخ تواصلوا مع زيدان، لسؤاله عن موقفه بشأن خلافة توماس توخيل.

ولم يدرب زين الدين زيدان منذ مغادرة ريال مدريد في يونيو 2021، وواصل رفض عدة عروض من أجل الحصول على مشروع رياضي جذاب.