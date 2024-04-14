ليفربول يواصل الترنح ويخسر أمام كريستال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق ليفربول عروضه المهتزة وسقط في فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس صفر / 1 في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز فولهام على ويستهام 2 / صفر.

وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدما بهدف سجله إيبيريشي إيز في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، كثف فريق ليفربول من محاولاته الهجومية وأهدر العديد من الفرص السهلة أمام الدفاع القوي والمنظم للاعبي كريستال بالاس.

وتوقف رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف

أرسنال، الذي يواجه أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم، وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

في المقابل، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة أمام برينتفورد.