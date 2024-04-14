الإسماعيلى يتعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله بدورى NILE

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القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلى مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لدورى NILE .

تقدم أحمد عاطف لفيوتشر في الدقيقة 28 ، وتعادل محمد الدسوقى للإسماعيلي في الدقيقة 84 من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء حماده القلاوى لأحمد الشيخ صانع ألعاب الدراويش ، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الدورى، بينما رفع فيوتشر رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر .

تشكيل الإسماعيلى ضم كلا من:

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع ..محمد دسوقي ،محمد عمار ،محمد نصر ،حمدي النقاز.

الوسط .. هشام محمد ،محمد حسن ،عماد حمدي

أمامهم .. عبد الرحمن مجدي ، عمر الساعي

الهجوم .. نادر فرج

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزي ،عبد الكريم مصطفى ،محمد مخلوف ،عصام صبحي ،حاتم سكر ،محمد زيدان ،محمد عبد السميع ،إيريك تراوري.

جاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان ، خالد رضا ، محمود رزق ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي ، ايموراني حساني ، محمد صادق ، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق طه ، محمد ربيعة ، عبد الرحمن رشدان ، علي ياسر ، احمد كباكا ، كيجالي درامي ، ارنولد ايبا ، محمد زعلوك