شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم وسام أبو على فى قيادة هجوم الأهلى بقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتفعت أسهم وسام أبو علي مهاجم الأهلي لقيادة هجوم فريقه في مباراة الزمالك، غدا الإثنين، في قمة الدوري المصري، بفضل المستوى الطيب الذي ظهر عليه في مباراة زد الأخيرة وقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز والخروج بالثلاثة انتصارات.



ونجح وسام أبو علي في تسجيل هدف الفوز الوحيد للأهلي في الوقت القاتل بمباراة زد وقاده نحو استعادة الانتصارات والوصول إلى النقطة 21 في المركز التاسع بجدول الدوري المصري.



وتزايدت حظوظ وسام أبو علي على الثنائي محمود كهربا وأنتوني موديست في قيادة هجوم الأهلي، خاصة بعد اطمئنان الجهاز الفني على جاهزيته الكاملة للمشاركة أساسيا في مباراة القمة، بعدما عاد اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرّض لها قبل نهائي كأس مصر أمام الزمالك أيضا.



ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في مباراة غد، حيث يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين المؤثرين، مثل: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومروان عطية وبيرسي تاو.