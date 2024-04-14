شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 - 4 - 2024، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: ارتفاع أسهم وسام أبو على فى قيادة هجوم الأهلى بقمة الدورى، وكرونسلاف يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون غدًا، وقائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى الدورى.. غياب روقا وأوباما وشيكابالا.

ارتفاع أسهم وسام أبو على فى قيادة هجوم الأهلى بقمة الدورى

ارتفعت أسهم وسام أبو علي مهاجم الأهلي لقيادة هجوم فريقه في مباراة الزمالك، غدا الإثنين، في قمة الدوري المصري..

كرونسلاف يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون غدًا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى الدورى.. غياب روقا وأوباما وشيكابالا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غد الإثنين..

الإسماعيلى يتعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله بدورى NILE

تعادل الإسماعيلى مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لدورى NILE .

منتخب الصالات يكتسح ناميبيا 10 - 3 ويتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى نصف نهائي أمم أفريقيا رسميا بعد الفوز على ناميبيا بعشرة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد.

استاد القاهرة يكشف لليوم السابع استعدادات استقبال قمة الأهلى والزمالك

كشف وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة، اخر الاستعدادات بالإستاد لاستضافة المباراة المرتقبة التي ستجمع الأهلى والزمالك

قائمة ممنوعات على جمهور الأهلى والزمالك فى مباراة القمة

حددت هيئة استاد القاهرة بعض التعليمات للجمهور المقرر حضوره مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك مساء غدٍ الاثنين بالاستاد.

المصرى يتعادل مع سيراميكا 1-1 فى دورى nile.. فيديو

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب.