شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 14/4/2024، إقامة مباراتين في بطولة دورى NILE، حيث استضاف الإسماعيلي نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة، فيما واجه المصري البورسعيدي فريق سيراميكا في اللقاء المؤجل بينهما أيضاً من الجولة العاشرة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

الإسماعيلى يتعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله بدورى NILE

تعادل الإسماعيلى مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لدورى NILE .

تقدم أحمد عاطف لفيوتشر في الدقيقة 28، وتعادل محمد الدسوقى للإسماعيلي في الدقيقة 84 من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء حماده القلاوى لأحمد الشيخ صانع ألعاب الدراويش، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الدورى، بينما رفع فيوتشر رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

المصرى يتعادل مع سيراميكا 1-1 فى دورى nile.. فيديو

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب.

افتتح التسجيل لفريق المصري البورسعيدى التونسى معتز زدام في الدقيقة 56 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

بهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.