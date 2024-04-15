الامارات | شباب الأهلي «ملك البدايات».. يكتب التاريخ في بطولة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد فريق شباب الأهلي أنه «ملك البدايات» في تاريخ أندية الإمارات، بعدما فاز بدرع «السوبر الإماراتي - القطري»، بتغلبه على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، على استاد راشد في دبي.

وأصبح «الفرسان» أول نادٍ إماراتي يحقق البطولة المستحدثة للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما فاز العربي القطري بلقب النسخة الأولى من كأس «السوبر الإماراتي - القطري»، عقب فوزه الجمعة الماضي، على الشارقة بهدف دون رد، ليفتتح شباب الأهلي والعربي سجل الفائزين بالبطولتين.

وكان شباب الأهلي سباقاً إلى التتويج بأول ألقاب أبرز البطولات المحلية، أهمها كأس رئيس الدولة، ودوري المحترفين وكأس السوبر، كما أنه أول فريق إماراتي يتأهل إلى مونديال العالم للأندية، إلى جانب أنه أول نادٍ يحقق لقب بطل الشتاء في تاريخ الدوري، وكان بطلاً للشتاء في أول نسخة للمحترفين، قبل أن ينال لقب النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي - القطري.

وقلص «الفرسان» الفارق مع العين (35 لقباً) إلى ثلاثة ألقاب في سباق الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ أندية الإمارات، إذ يحتل شباب الأهلي المركز الثاني بـ32 لقباً، هي ثمانية ألقاب في الدوري، و10 في كأس رئيس الدولة، وخمسة ألقاب في كأس المحترفين، وستة ألقاب في كأس السوبر، ولقب الدوري المشترك، وكأس السوبر الإماراتي المغربي، وأخيراً درع السوبر الإماراتي - القطري.

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، بتحقيق درع «السوبر الإماراتي - القطري»، مبيناً في تصريح صحافي، أن الفريق استحق التتويج بالنسخة الأولى. وتابع: «شباب الأهلي لديه تاريخ كبير في الفوز بألقاب النسخ الأولى من العديد من البطولات، ولاشك في أن هذه البطولة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا».

وأضاف: «الفترة المقبلة مهمة جداً للفريق، حيث سيخوض مجموعة من المباريات الحاسمة التي يأمل من خلالها النادي أن يُنهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة». وشدد على أن طموحات النادي ستكون أكبر في المرحلة المقبلة، بعدما فاز ببطولتين حتى الآن في الموسم الحالي، بتتويجه بلقب كأس السوبر المحلي بفوزه على الشارقة، قبل أن يتغلب على الدحيل القطري، وينال درع السوبر الإماراتي - القطري».

أبرز إنجازات شباب الأهلي كأول فريق إماراتي:

- كأس رئيس الدولة.

- دوري أدنوك للمحترفين.

- أول متأهل إلى مونديال الأندية.

- كأس السوبر المحلية.

- بطل «الشتاء» في تاريخ الدوري.

- بطل «الشتاء» في تاريخ دوري المحترفين.

- درع «السوبر الإماراتي - القطري».