الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتجاج لاعبات برازيليات على عودة مدرب سانتوس ليما

احتجت لاعبات من الأندية البرازيلية المحترفة للسيدات، أول من أمس، على عودة مدرب سانتوس كليتون ليما، الذي اتُهم العام الماضي بالتحرش الجنسي من قِبل العديد من الرياضيات.

وتم التقاط صور لاعبات أتلتيكو مينيرو، وأميركا مينيرو، وهن يغطين أفواههن، قبل انطلاق مباراتهما في دوري البرازيل للسيدات.

وكان ليما الذي نفى هذه الاتهامات، استقال وقتها من منصبه بعد ظهور الاتهامات، لكن في غياب الأدلة بحسب ناديه، عاد بعد ذلك إلى سانتوس بداية الشهر الجاري.

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