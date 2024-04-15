الامارات | 8 لاعبين يمثلون «غولف الإمارات» في «خليجية الشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت طلائع الوفود المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالوصول إلى الإمارات قبل ساعات من انطلاق الحدث الرياضي الكبير، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 16 الجاري وحتى الثاني من مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، يتنافسون في 24 لعبة تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وقبل 24 ساعة على انطلاق الدورة، تضع اللجان الإماراتية المختصة بالتنظيم، اللمسات الأخيرة، مع الوعد بتقديم نسخة استثنائية، في حين تكثّفت التحضيرات الفنية للمنتخبات، ما يعِد بمنافسات قوية وغير مسبوقة. من جانبه، أعلن اتحاد الإمارات للغولف اعتماد مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في الدورة.

وتقام منافسات الغولف في العاصمة أبوظبي على أرض ملعب نادي أبوظبي للغولف، خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري، بمشاركة منتخبات: السعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت، إضافة إلى الإمارات.

وتضم قائمة منتخب الشباب، اللاعبين: راشد عصام الجسمي ومحمد سكيك وسيد ريان وتوماس نسبت، بينما ضمت قائمة منتخب الشابات كلاً من: آسيا سليم، وفي البلوشي، وانكا ماتيو، وجيمي كامير، إضافة إلى المدرب فيصل السرغيني، والمدربة فلورا بيوش.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغولف، خالد الشامسي، أن المنتخب المشارك في الألعاب الخليجية الأولى للشباب، خاض مراحل مختلفة من الإعداد في الفترة السابقة، من خلال وجوده في بطولات عربية وخليجية للناشئين والشباب والفتيات في كل من البحرين والسعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب العديد من البطولات المحلية على المستوى الآسيوي، ومثّلت المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي أقيمت في ملعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، محطة نهائية، للوصول بالمنتخب لأعلى درجات النجاح.

وأضاف في تصريحات صحافية: «طموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والفرقي، لثقتنا بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب في هذا المحفل الخليجي، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على التنافسية لأجل مستقبل أفضل لرياضة الغولف وسط استراتيجية هادفة».

حارب: «دبي الرياضي» سخر الإمكانات كافة لإنجاح الحدث

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، تسخير الإمكانات والمرافق الرياضية كافة في دبي، ووضعها في خدمة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وتستضيف دبي منافسات ستة ألعاب رياضية هي: كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي، وكرة الطائرة بنادي النصر، وألعاب القوى ومنافسات المضمار والميدان لأصحاب الهمم بنادي ضباط شرطة دبي، والتنس الأرضي على ملاعب أكاديمية توب سبين، والرياضات الإلكترونية.

وقال حارب: «يدعم مجلس دبي الرياضي كل المبادرات التي تستهدف تطوير الرياضة، وفي مقدمتها الدورات الرياضية لفئة الشباب التي تُعدُّ خطوة مهمة لصناعة أبطال قادرين على تمثيل خليجنا في مختلف البطولات والمسابقات الدولية، بما يؤهلهم للوصول إلى أعلى المستويات، والحصول على ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية مستقبلاً».