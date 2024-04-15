شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يخضع لأشعة على الركبة لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري ومنتخب مصر الأوليمبي، اليوم الإثنين، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي، وذلك لتحديد مدى إصابته بالركبة، وذلك عقب الكدمة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال الدقائق الأولى من مباراة المصري وسيراميكا والتي تسببت في تغيير اللاعب.

وقرر علي ماهر، المدير الفني للمصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليومين، عقب نهاية مباراتهم أمام سيراميكا أمس، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

ويستأنف المصري تدريباته عصر الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته بالجولة التاسعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو.

ويلتقي النادي المصري مع فاركو، في المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب في السابعة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.