غيابات الأهلي ضد الزمالك قبل صدام الدوري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء اليوم الإثنين، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



غيابات الأهلي

استبعد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كل من:

محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، حمزة علاء، كريستو، إمام عاشور، كريم فؤاد

بينما شهدت القائمة تواجد كل من علي معلول وكريم نيدفيد.



قائمة الأهلي أمام الزمالك

وضم مارسيل كولر المدير الفني قائمة تضم كلا من

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول - محمود متولي- أكرم توفيق- كريم الدبيس- عمر كمال.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية- أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر- كريم نيدفيد - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي

