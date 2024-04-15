غيابات الزمالك أمام الأهلي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قائمة نادي الزمالك لمواجهة الأهلي العديد من الغيابات في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

ويغيب عن الزمالك كل من:"محمد صبحي بسبب الإصابة في العضلة الضامة كما يغيب محمد أشرف روقا للإصابة في الخلفية وأجرى يوسف إبراهيم أوباما جراحة في الفك ليغيب على إثرها عن مباراة القمة، كما يعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة منذ شهر لتمنعه من دعيم الأبيض أمام الأهلي، ويغيب محمود علاء لإصابته بجزع في أربطة الكاحل، كما يغيب كلام من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ومحمد عاطف ومهاب ياسر وزياد كمال ومصطفى شلبي بسبب الاستبعاد الفني.

ويغيب محمد عبد الشافي ومحمود الونش بسبب الإصابة وإجراء عملية الرباط الصليبي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غدًا الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام الأهلي

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – محمود أشرف..

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.