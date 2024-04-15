ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي، انفراده بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب فوز فريقه اليوم السبت، ضد نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على لوتون تاون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، حيث افتتح دايكي هاشيأوكا، أهداف أصحاب الأرض عن طريق الخطأ في مرماه بعد دقيقتين.



وسجل كوفاسيتش، الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم أحرز إيرلينج هالاند، الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وأحرز باركلي، هدف لوتون تاون الوحيد في الدقيقة 81، ثم سجل جيريمي دوكو، الهدف الرابع لأصحاب الأرض بعد 6 دقائق، واختتم يوشكو جفارديول، الأهداف في الدقيقة 90+3.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على لوتون تاون

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدف.

2- أولي واتكينز (أستون فيلا) – 18 هدف.

3- محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدف.

4- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) – 17 هدف.

5- كول بالمر (تشيلسي) – 16 هدف.

6- سون هيونج مين (توتنهام) – 15 هدف.

7- دومينيك سولانكي (بورنموث) – 15 هدف.

8- جارود بوين (وست هام) – 15 هدف.

9- فيل فودين (مانشستر سيتي) – 14 هدف.

10- بوكايو ساكا (آرسنال) – 14 هدف.