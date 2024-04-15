القمة 127.. ما قدمه كولر مع الأهلي قبل صدام الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن الديربي المنتظر بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك، الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدوري المصري.

يقدم المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، نتائج أكثر من رائعة منذ تولية القيادة الفنية في سبتمبر 2022، لينال ثقة جماهير القلعة الحمراء سريعًا، ويضع اسمه ضمن المدربين الأجانب التاريخين للقلعة الحمراء.

أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة الزمالك:

خاض كولر مع الأهلي 91 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 61 لقاءً، بينما تعادل في 21 مباراة، وتلقى الهزيمة في 9 مواجهات فقط.

وتمكن لاعبو الأهلي، تحت قيادة كولر، من تسجيل 165 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 56، وخرج بكلين شيت في 53 مباراة.

ونجح كولر في التتويج بسبعة ألقاب مع الأهلي كالتالي:

3 سوبر مصر

2 كأس مصر

1 دوري مصري

يقع فريق الزمالك في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة، تمكن خلالها من حصد 5 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر الفريق 4 مواجهات.

على الجانب الآخر يقع الأهلي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاءً وحيدًا.